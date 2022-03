Lionn rescinde com Trofense e reforça brasileiros do Ferroviário

Redação com Lusa

Lateral fez quase toda a carreira em Portugal

O defesa direito Lionn rescindiu contrato com o Trofense, anunciou esta terça-feira o emblema da Liga SABSEG, colocando um ponto final numa ligação que começou esta temporada, tendo assinado pelo Ferroviário, da Série C brasileira.

Após oito jogos divididos entre campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga, o experiente lateral brasileiro de 33 anos, que somou mais de 100 jogos na Liga Bwin, não convenceu o técnico Francisco Chaló.

No sábado, o emblema brasileiro Ferroviário anunciou o jogador como reforço para a próxima temporada no terceiro escalão daquele país, um regresso ao clube que o lançou para Portugal.

Lionn fez quase toda a carreira ao serviço de emblemas portugueses, com uma passagem significativa de sete temporadas no Rio Ave, e ainda por Chaves, Famalicão, V. Guimarães, Olhanense e Torreense, tendo conquistado uma Liga romena ao serviço do Cluj.