Lille, campeão francês, empresta avançado ao Trofense

Diedhiou é o mais recente reforço do Trofense

Barthélémy Diedhiou é reforço do Trofense. O avançado foi emprestado pelo Lille (França), por uma época. O jogador, senegalês de 20 anos, representava os juniores dos franceses.

O treinador Rui Duarte conta também com uma nova opção para a baliza, com a chegada de Rafael Alves, de 27 anos, dos cipriotas do PAEEK, que antes de ir para o estrangeiro, foi formado no Braga e representou Vizela, Aves, Coimbrões e União da Madeira.

O emblema da Trofa integrou, ainda, André Azevedo, produto da formação Trofense, no plantel sénior.

Na segunda-feira, o Trofense conquistou a primeira vitória no regresso ao segundo escalão português, ao bater o Penafiel por 2-1 e ocupa agora o 10.º lugar no campeonato.