Liga SABSEG: Penafiel e Torreense não vão além do nulo na 16ª jornada

No Estádio Municipal 25 de Abril, o equilíbrio foi nota dominante durante todo o encontro.

Penafiel e Torreense empataram, a zero, numa partida a contar para a 16ª jornada da Liga SABSEG.

No Estádio Municipal 25 de Abril, que contou com pouco público nas bancadas, o conjunto duriense criou as duas primeiras situações de perigo. Aos dez minutos, Adriano Castanheira apareceu desmarcado pelo flanco esquerdo e, já dentro da área, rematou cruzado e rasteiro, obrigando Vágner a aplicar-se. À passagem dos 28", Vasco Braga deixou de calcanhar e o capitão Roberto, em zona central, disparou à figura do experiente guarda-redes brasileiro.

A caminho do intervalo, chegou a resposta da formação de Torres Vedras. Aos 42", já depois de Picas ter tirado um cruzamento venenoso que a defensiva penafidelense conseguiu aliviar, Diego Raposo, assistido por João Oliveira, teve tudo para abrir o ativo, mas o guardião Filipe Ferreira, com uma intervenção de altíssimo nível, manteve o nulo.

Na segunda parte, o equilíbrio continuou a ser nota dominante, com destaque para uma oportunidade flagrante para cada lado.

Aos 55", Simão Rocha, que foi eleito o melhor jogador em campo, acertou na barra para os visitantes, na sequência de um canto, e já perto do apito final, a cinco minutos dos 90", João Miguel viu Vágner negar-lhe o golo com uma excelente defesa e não conseguiu dar a vitória à equipa da casa.

Com esta igualdade, o Penafiel ocupa, à condição, a sétima posição da tabela classificativa, somando agora 22 pontos. Já o Torreense é 16º classificado, com 15.