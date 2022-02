Liga SABSEG: João Teixeira eleito o melhor médio no mês de janeiro

Superou Diogo Pinto e Guga nas escolhas dos treinadores da competição.

João Teixeira, jogador do Chaves, foi eleito pelos treinadores o melhor médio da Liga SABSEG, durante o mês de janeiro. O jogador de 28 anos totalizou 27,78% dos votos, superando a concorrência de Diogo Pinto (Estrela da Amadora), com 22,84%, e de Guga (Rio Ave), que recolheu 6,79%.

Formado no Benfica e com passagens, entre outros, por V. Guimarães, Wolverhampton e Nottingham Forest, João Teixeira é um dos mais influentes jogadores do Chaves, com sete assistências e cinco golos em 22 jogos realizados esta época