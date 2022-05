Liga SABSEG ao rubro: Rio Ave fala em "vergonha" e Chaves em "pressão"

Vila-condenses pedem VAR na reta final e Chaves diz que com VAR já estaria na I Liga...

A corrida de Rio Ave e Chaves pela subida não se fica pelos relvados. No domingo, no rescaldo da vitória sobre o Casa Pia, Luís Freire, treinador do Rio Ave, pediu "a introdução do VAR" nas duas últimas jornadas depois de se mostrar preocupado com o penálti que deu a vitória ao Chaves contra o Farense.

"O que se passou em Faro não pode acontecer. É uma vergonha a II Liga não ter o VAR. É um golo aos 90 e tal minutos que pode dar a subida a uma equipa", argumentou o técnico. "Aconteceu com o Viseu (frente ao FC Porto B) e com o Chaves em Faro, e não pode acontecer, porque são erros graves que ditam resultados. Imaginemos que no último jogo do campeonato, entre Rio Ave e Chaves, há um lance igual. Quem vai pagar isso?", questionou Luís Freire, pedindo VAR nos jogos entre equipas que "lutam pela manutenção e pela subida."

"Se a Liga 3 tem VAR, não é por causa dos campos. Está nas mãos da Liga", sugeriu.

O Chaves, pela voz do presidente da SAD, Francisco Carvalho, já reagiu. "Estranhamos que o treinador e o diretor de comunicação do Rio Ave tenham comentado o nosso jogo em Faro e reclamem a existência do VAR nesta altura do campeonato. Desde o início da época que o Chaves vem falando dessa necessidade, lembrando que, com o VAR, teríamos nesta altura mais pontos, os suficientes para termos já garantida a subida direta", frisou a O JOGO, queixando-se de cinco pontos mal perdidos (com Benfica B, Trofense e Mafra).

E mais: o dirigente flaviense entende que, ontem, no jogo com o Casa Pia, os vila-condenses deviam ter ficado reduzidos a dez aos 33". "Gabrielzinho devia ter sido expulso".

Rio Ave e Chaves enfrentam-se na última jornada. "Lamentamos que estas declarações surjam nesta altura, já que as mesmas visam apenas, a nosso ver, pressionar as arbitragens para as duas jornadas que faltam disputar, especialmente a última, na qual vamos precisamente defrontar o Rio Ave, em Vila do Conde", rematou Francisco Carvalho.