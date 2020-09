Liga reúne com secretário de estado da Saúde

A Liga Portugal confirma a reunião com os médicos dos clubes profissionais

No mesmo comunicado em que confirma o cancelamento do Académico de Viseu-Académica, marcado para as 11 horas deste sábado -por determinação da ACES Dão Lafões, em articulação com a DGS - a Liga Portugal confirma uma reunião marcada com os clubes para este sábado.

"Dada a urgência da situação, a Liga Portugal convocou os responsáveis médicos de todas as Sociedades Desportivas do Futebol Profissional, para uma reunião extraordinária, a realizar-se este sábado, às 10 horas", pode ler-se no comunicado, que termina com a informação de que na segunda-feira, pelas 15 horas, a Liga Portugal terá uma reunião com o secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales.