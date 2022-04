Liga repudia atos de racismo e xenofobia: "Não é um verdadeiro adepto de futebol"

Liga emite comunicado um dia depois dos insultos racistas a Sandro Cruz no decorrer do Rio Ave-Benfica B, partida da Liga SABSEG

A Liga Portugal, através de um comunicado, diz repudiar os insultos racistas de que o benfiquista Sandro Cruz foi alvo, no domingo, no decorrer do Rio Ave-Benfica B, da Liga SABSEG.

"A Liga Portugal reafirma o seu posicionamento de total repúdio por todo e qualquer ato de racismo ou de xenofobia", pode ler-se num comunicado.

Comunicado na íntegra

"A Liga Portugal reafirma o seu posicionamento de total repúdio por todo e qualquer ato de racismo ou de xenofobia, que configure um comportamento contrário aos elevados valores que do desporto emanam e que no futebol profissional são, e continuarão a ser, protegidos até à exaustão.

Este espírito, comungado sem exceção por todos os clubes que compõem as competições profissionais de futebol, tem sido o mote e a razão para a realização de inúmeras iniciativas tendentes a prevenir comportamentos que configurem toda e qualquer forma de intolerância praticada por quem, na essência, não é um verdadeiro adepto de futebol mas que dele se serve para fins alheios aos valores associados a uma competição saudável e agregadora de todos quantos encontram no futebol uma expressão livre de alegria e paixão.

A articulação da Liga Portugal junto das autoridades competentes tem sido constante, quer junto das forças de segurança quer na constante monitorização e avaliação junto da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no desporto (APCVD) do contexto que serve de entorno a todas as competições.

A defesa intransigente destes valores tem encontrando nos regulamentos das competições organizadas pela Liga Portugal respaldo reforçado, com agravamentos sancionatórios que punem de forma exemplar todos os comportamentos que não podem, em nenhuma circunstância, fazer parte deste espetáculo.

A visibilidade deste que é maior espetáculo desportivo do mundo deve servir para amplificar a defesa dos mais elevados valores de respeito pelo próximo e de fomento de uma convivência sã, numa comunidade desportiva que agrega clubes, jogadores, técnicos, árbitros e adeptos."