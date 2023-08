Liga Portugal destaca taxa de ocupação na primeira jornada da II Liga

Nacional-Marítimo foi o jogo com mais adeptos. O Oliveirense-Feirense teve uma taxa de ocupação de 89,93%.

A primeira jornada da II Liga foi um sucesso a nível de espectadores nos estádios, como destaca esta quarta-feira a Liga Portugal. O organismo que rege o futebol profissional português salienta a campanha "O Futebol és Tu", parceria assinada com o Continente.

E falando em números, o arranque desta época representa um recorde em termos de média de taxa de ocupação, com 36,29 por cento. O jogo com mais espectadores (4293) foi o Nacional-Marítimo - maior assistência do Nacional desde 2 de setembro de 2018 - e o estádio com a maior taxa de ocupação (89,93%) foi o Estádio Carlos Osório, no Oliveirense-Feirense.

"Os números de assistências mostram a boa reação ao conjunto de iniciativas pensado pela Liga Portugal para promover o regresso dos Adeptos e das Famílias aos estádios, com destaque para a parceria assinada com o Continente, que coloca no mercado bilhetes com preços mais acessíveis e 50% de desconto em Cartão Continente", destaca a Liga no site oficial.