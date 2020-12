Liga de Clubes divulga horários de mais três jornadas da II Liga

Liga revelou horários e datas de mais três jornadas do segundo escalão

Organismo que tutela o futebol profissional procedeu à calendarização de 27 desafios do segundo escalão

A Liga de Clubes divulgou, esta terça-feira, as datas e horários dos jogos referentes às 14.ª, 15.ª e 16.ª jornadas da II Liga, num comunicado oficial publicado no sítio oficial do organismo.

Em 2021, o segundo escalão do futebol profissional continuará a desenrolar-se logo no dia 3 de janeiro, com dois duelos matutinos: Benfica B-Oliveirense (BTV) e Mafra-Chaves (Sport TV).

O único encontro das três jornadas calendarizadas cujo "horário está sujeito a alteração", conforme se lê no documento da Liga, é o FC Porto B-Leixões, relativo à 15.ª jornada da prova.

Confira, abaixo, a calendarização completa de mais três jornadas da II Liga.

Jornada 14

Domingo, 3 de janeiro

Benfica B - Oliveirense, 11H00 - BTV

Mafra - Chaves, 11H15 - Sport TV

Feirense - Vizela, 15H00

Leixões - Covilhã, 17H00 - Canal 11

Varzim - Vilafranquense, 17H00

Segunda-feira, 4 de janeiro

Cova da Piedade - FC Porto B, 14H00 - Canal 11

Estoril Praia - Penafiel, 17H00 - Sport TV +

Terça-feira, 5 de janeiro

Ac. Viseu - Casa Pia, 15H00

Arouca - Académica, 20H15 - Sport TV



Jornada 15

Sábado, 9 de janeiro

Chaves - Estoril Praia, 11H00 - Sport TV

FC Porto B - Leixões, 15H00 - Porto Canal

Vilafranquense - Ac. Viseu, 17H00 - Canal 11

Domingo, 10 de janeiro

Penafiel - Varzim, 11H15 - Sport TV

Covilhã - Benfica B, 15H00 - Sport TV+

Oliveirense - Feirense, 15H00

Casa Pia - Arouca, 17H00 - Canal 11

Vizela - Cova da Piedade, 17H00 - Sport TV

Segunda-feira, 11 de janeiro

Académica - Mafra, 18H30 - Sport TV +



Jornada 16

Sábado, 16 de janeiro

Leixões - Chaves, 11H00 - Sport TV

Cova da Piedade - Vilafranquense, 15H00

Benfica B - Académica, 16H00 - BTV

Vizela - Penafiel, 17H00 - Canal 11

Domingo, 17 de janeiro

Ac. Viseu - Oliveirense, 11H15 - Sport TV

Feirense - FC Porto B, 11H15 - Sport TV

Arouca - Mafra, 14H00 - Sport TV +

Varzim - Casa Pia, 17H00 - Canal 11

Segunda-feira, 18 de janeiro

Estoril Praia - Covilhã, 18H00 - Sport TV +