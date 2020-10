Liga baseou-se nos regulamentos para rejeitar pedido do Cova da Piedade

Organismo que tutela o futebol profissional emitiu comunicado sobre a situação do clube piedense, que faltou ao jogo com o Estoril, na sexta-feira.

A Liga Portugal justificou que se baseou nos regulamentos para não aceitar o pedido do Cova da Piedade em faltar ao jogo com o Estoril, da oitava jornada da II Liga, que estava agendado para sexta-feira.

"Durante a manhã do dia de hoje [sexta-feira], o Clube Desportivo Cova da Piedade remeteu à Direção da Liga Portugal um requerimento pelo qual formulava um 'pedido de ausência justificada ao jogo agendado' para as 18h30, no estádio António Coimbra da Mota, no Estoril", pode ler-se no comunicado emitido pela Liga, assinado pela diretora de competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Helena Pires.

De acordo com a Liga, "o referido requerimento veio instruído com correspondência trocada com a delegada de saúde coordenadora ACcS Almada Seixal, que complementa e altera a informação transmitida à direção executiva no decurso da tarde de ontem (quinta-feira), tendo por base a natureza dinâmica destas situações e, naturalmente, as diligências feitas por uma médica da sociedade desportiva junto da senhora delegada de saúde".

Dpois de lembrar que, no passado dia 7 de setembro, foi divulgado o plano específico para a covid-19 no futebol profissional, em que no seu ponto 12 "retira-se expressamente que o jogador com covid-19 é equiparado a jogador portador de doença, não havendo qualquer exceção".

Deste modo, a Liga refere que, ainda que se verifiquem casos positivos de covid-l9 num determinado plantel, "será sempre de aplicar a Lei 3 das Leis de Jogo, da qual resulta o número mínimo de jogadores para que um jogo possa ter início".

A Liga justifica que, "assim, ciente da complexidade da situação epidemiológica que o país atravessa, a Assembleia-Geral da Liga Portugal aprovou, em 30 de setembro de 2020, uma alteração ao artigo 77.º do Regulamento das competições organizadas pela Liga, permitindo que as sociedades desportivas pudessem inscrever 59 jogadores no seu plantel - prerrogativa que o Cova da piedade não exerceu, nem mesmo inscrevendo no plantel os jogadores das equipas sub-23 ou equipa B".

"Ainda assim, cumpre clarificar que o Regulamento das competições organizadas pela Liga Portugal não prevê a figura da ausência justificada ao jogo agendado, razão pela qual sempre terá de ser aplicado o disposto no número 2 do artigo 48.º do referido Regulamento", acrescenta a nota, concluindo: "Isto posto, à Liga Portugal não restava outra solução do que manter o procedimento de organização de jogo."

O Cova da Piedade faltou ao jogo em casa do Estoril Praia, na sexta-feira, a contar para a oitava jornada da II Liga, devido a um surto de covid-19 que levou ao isolamento profilático do plantel.

A partida estava agendada para as 18h30, mas, à hora marcada, nenhuma das equipas estava no relvado, com os jogadores estorilistas a limitarem-se a aguardar no túnel de acesso ao campo, enquanto do Cova da Piedade não compareceu ninguém, uma vez que o clube viu a autoridade de saúde local decretar o isolamento profilático do plantel, na sequência de 18 casos de infeção - dos quais 15 são jogadores - pelo novo coronavírus.

Com a não comparência no encontro, esta ausência é comunicada pela LPFP ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sendo que o número 3 do artigo 16.º do Regulamento de Competições da LPFP determina que "a falta de comparência não justificada de um clube a jogo oficial de uma competição por pontos determina, nos termos previstos no Regulamento Disciplinar, a atribuição ao clube adversário dos três pontos correspondentes à vitória".