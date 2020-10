Liga autoriza presença de 409 espectadores no Ac. Viseu-Académica

Estádio do Fontelo vai receber adeptos no Ac. Viseu-Académica

Número corresponde a 10 por cento da lotação do Estádio do Fontelo.

A Liga autorizou 409 espectadores para o jogo Académico de Viseu-Académica, na quinta-feira, em Viseu, naquele que será o segundo teste com público nas competições profissionais em Portugal, disse à Lusa fonte do clube viseense.

Para o jogo, a realizar no estádio do Fontelo, referente à II Liga, estão disponíveis 409 entradas, 10 por cento da lotação oficial reconhecida pelo organismo que gere as competições profissionais de futebol em Portugal, que é de 4090 lugares, e de acordo com o que foi definido entre a Liga e a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os bilhetes, numa primeira fase, estarão apenas disponíveis para sócios cativos do Académico de Viseu.

Um primeiro teste no programa de retoma dos espectadores aos jogos das competições profissionais de futebol aconteceu já no passado sábado, no Estádio São Miguel, em Ponta Delgada, entre o Santa Clara e o Gil Vicente, em jogo da quinta jornada da I Liga, no qual estiveram nas bancadas 873 espetadores, números oficiais, valor dentro do limite fixado de 10% da lotação total do estádio, que é de 10 mil lugares.

Além destes jogos das competições profissionais, também os próximos jogos em casa da seleção portuguesa, o particular com a Espanha, na quarta-feira, no estádio José Alvalade, e o Portugal-Suécia (14 de outubro), a contar para a Liga das Nações e igualmente em Alvalade, foram autorizados a receber 5% e 10% da lotação das bancadas, respetivamente.

O teste final será em novo jogo da II Liga, no dia 15 de outubro, na partida entre Feirense e Desportivo de Chaves, que, tal como o encontro entre Académico de Viseu e Académica, é um jogo em atraso da primeira jornada, ambos adiados devido a vários casos de covid-19 entre os jogadores dos plantéis dos viseenses e dos flavienses.