Liga aprova relvado e Farense volta ao São Luís

O Farense passa a poder realizar novamente os os jogos como visitado no Estádio de São Luís, algo que irá acontecer já no dia 1 de novembro

A Liga Portugal, através de um comunicado, anunciou esta segunda -feira que "depois de concluída a intervenção de melhoramento ao relvado do Estádio de São Luís, o Farense recebeu parecer positivo por parte da Comissão Técnica de Vistorias da Liga Portugal, tendo em conta a evolução positiva registada no tapete verde do mítico estádio da formação algarvia.

Na prática, o Farense passa a poder realizar novamente os os jogos como visitado no Estádio de São Luís, algo que irá acontecer já no dia 1 de novembro, altura em que o conjunto de Faro recebe o Penafiel, numa partida referente à jornada 10 da Liga SABSEG.