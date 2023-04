Líder Moreirense vence Tondela e fica a uma vitória do regresso à I Liga

Higor Platiny, já nos instantes finais do desafio, apontou o golo do triunfo dos cónegos.

O líder Moreirense recebeu e venceu o Tondela por 2-1, na 30ª ronda da II Liga, e, a quatro jornadas do fim da prova, ficou a uma vitória de garantir a subida ao principal escalão do futebol português.

No Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, onde estiveram 1 881 espectadores, a equipa da casa entrou com tudo e, logo aos 30 segundos, Madson Monteiro, de longa distância, testou os reflexos de Babacar Niasse. À passagem dos 16", Kobamelo Kodisang, numa fantástica iniciativa individual, "sentou" Manu Hernando e, no cara a cara com o guardião dos auriverdes, viu o internacional pela Mauritânia negar-lhe os festejos com uma "mancha" de alto nível.

A resposta beirã não tardou e, aos 19", uma grande arrancada de Bebeto, pelo lado direito, apenas foi travada por uma saída corajosa, de entre os postes, de Kewin Silva. Os visitantes continuaram a pressionar e, aos 29", um minuto depois de ter deixado o aviso, Cuba inaugurou o marcador: na sequência de um canto do lado direito, cobrado por Telmo Arcanjo, David Bruno, na tentativa de afastar o perigo, acertou na trave e, na recarga, o jovem avançado alentejano limitou-se a empurrar, de cabeça, para o fundo das redes.

Antes do intervalo, Cuba (41") e Rafael Barbosa (45+3") ainda tentaram dilatar a vantagem da formação às ordens de Tozé Marreco, mas a vantagem mínima manteve-se.

A abrir o segundo tempo, André Luís aproveitou uma "carambola" na área tondelense - após um remate ao poste de David Bruno - para restabelecer a igualdade, apontando o 60º golo dos cónegos na atual edição do campeonato. Já em período de compensação, Higor Platiny, que tinha sido lançado aos 77", deu o melhor destino a um cruzamento de David Bruno e operou a reviravolta no resultado, oferecendo os três pontos ao conjunto comandado por Paulo Alves.

Ficha de jogo:

Moreirense - 2

Tondela - 1

Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto)

Moreirense - Kewin Silva; David Bruno, Luís Rocha, Hugo Gomes e Pedro Amador (Godfried Frimpong, 86"); Lawrence Ofori e Gonçalo Franco (Pedro Aparício, INT); Kobamelo Kodisang (Walterson Silva, 86"), Alanzinho (Higor Platiny, 77") e Madson Monteiro (João Camacho, INT); André Luís

Treinador: Paulo Alves

Tondela - Babacar Niasse; Manu Hernando, Jota Gonçalves e Ricardo Alves; Tiago Almeida, Pedro Augusto (Marcelo Alves, 88"), Bebeto e Naoufel Khacef; Telmo Arcanjo (Rúben Fonseca, 88"), Rafael Barbosa (Daniel dos Anjos, 85") e Cuba (Tomislav Strkalj, 63")

Treinador: Tozé Marreco

Golos: Cuba (29"), André Luís (47") e Higor Platiny (90+2")

Cartões amarelos: Gonçalo Franco (1"), Manu Hernando (23"), André Luís (48") e Ricardo Alves (62")