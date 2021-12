Líder Benfica B cede pontos na receção ao Vilafranquense

Jovens encarnados ficam com mais seis pontos em relação ao segundo classificado, que é o Rio Ave

O líder Benfica B não foi hoje além de um empate 0-0 na receção ao Vilafranquense, 14.º classificado da Liga Portugal SABSEG, em partida da 15.ª jornada da prova.

O conjunto de Vila Franca de Xira confirmou o bom momento, ao somar o seu sexto jogo consecutivo sem perder, travando no Seixal as "águias", que vinham de três êxitos e, pela segunda vez esta época, não conseguiram fazer golos, muito por "culpa" do guarda-redes Adriano Facchini.

Na primeira parte, os benfiquistas estiveram sempre por cima do adversário e dispuseram de várias oportunidades para materializar esse domínio.

A ocasião mais flagrante aconteceu aos 29 minutos, momento em que Henrique Araújo não conseguiu desfeitear Facchini, na conversão de uma grande penalidade.

No derradeiro lance do primeiro tempo, já depois de Henrique Araújo e Tiago Gouveia terem ameaçado a baliza do Vilafranquense, os comandados de Filipe Gouveia quase foram para o intervalo em vantagem no marcador num lance em que Fati viu o guardião Svilar fazer uma saída arrojada aos seus pés, evitando o golo dos forasteiros.

A segunda parte foi mais equilibrada e ambos os conjuntos tiveram oportunidades para desfazer o nulo.

O Vilafranquense entrou melhor e ameaçou em lances protagonizados por Fati e Bizet, mas as melhores ocasiões de golo voltaram a pertencer às "águias", que tiveram no experiente Fachinni um obstáculo intransponível.

Já depois de Umaro Embaló ter acertado na base do poste esquerdo da baliza ribatejana, aos 70 minutos, o guardião brasileiro do Vilafranquense opôs-se com uma defesa a um livre direto de Umaro Embaló em zona frontal, aos 85 minutos, segurando e empate a zero.