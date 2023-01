Lesões são dor de cabeça no Penafiel

Filipe Rocha revelou que já foi preciso recorrer a juniores para ter gente suficiente no treino.

A derrota do Penafiel, frente ao Ac. Viseu, no último jogo de 2022, deixou o treinador Filipe Rocha aborrecido não só com as decisões da equipa de arbitragem mas também com os contratempos que tornam a época ainda mais difícil.

"Em 2023 vamos continuar a trabalhar da mesma maneira, pedimos, apenas, que não haja tantas lesões", desejou o técnico. "Desde o Bruno Pereira, que se lesionou na pré-época, à rotura do ligamento cruzado do Gonçalo Loureiro. O Adílio teve uma rotura num tendão e está parado há quase dois meses, agora lesionou-se o Marcus. Já para não falar do Silvério, do Afonso... assim, fica difícil", apontou, em jeito de desabafo.

O facto de ter várias baixas no plantel dificulta o normal curso das sessões de treino, explicou Filipe Rocha. "Já tivemos de recorrer aos juniores para termos jogadores suficientes para treinar e, mesmo assim, temos dado uma boa resposta", valorizou o treinador.