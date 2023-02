Lesão afasta árbitro Tiago Martins do Leixões-Benfica B

André Narciso substitui o juiz de Lisboa, que se lesionou no treino desta sexta-feira

Uma lesão sofrida por Tiago Martins no treino de hoje conduziu à substituição no chefe da equipa de arbitragem do jogo entre o Leixões e o Benfica B, agendado para amanhã, no Estádio do Mar, em Matosinhos.

O juiz de Lisboa é rendido por André Narciso, sendo que os assistentes (Hugo Ribeiro e Rui Cidade) e o 4.º árbitro (Jonathan Babo) são os mesmos que tinham sido nomeados inicialmente.

Desconhece-se, por enquanto, a gravidade da lesão de Tiago Martins, sendo que o tempo de inatividade vai depender da reavaliação a que será sujeito.