Leonel Pontes regressa ao ativo para assumir comando do Covilhã

Filó deixou o posto devido a questões pessoais.

O Covilhã anunciou esta quinta-feira a contratação de Leonel Pontes para o comando técnico da equipa. Numa publicação colocada nas redes sociais, o clube serrano confirmou o técnico de 49 anos como sucessor de Filó, que deixou o cargo por motivos pessoais.

Leonel Pontes tem uma vasta experiência, com destaque pela passagem pelo Sporting, onde foi adjunto e também treinador principal, com quatro jogos realizados em 2019/20. No emblema leonino também orientou os sub-23, nessa mesma época. No currículo consta ainda uma passagem pela equipa técnica da seleção portuguesa, entre 2011 e 2014, e a experiência no Marítimo, em 2014/15, antes de aventuras na Grécia, Egito, Hungria e Espanha.

O Covilhã ocupa atualmente o 14.º lugar da Liga SABSEG, com 12 pontos conquistados em igual número de jornadas.