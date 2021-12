Leonel Pontes apresentado no Covilhã: "Eu não tenho uma varinha mágica"

Treinador promete luta pelos três pontos em cada jogo, mas avisa para o Covilhã não joga sozinho.

O novo treinador do Covilhã, Leonel Pontes, afirmou ter como desafio "estabilizar a equipa na II Liga" de futebol e "jogar sempre para ganhar, mesmo correndo o risco de perder".

Em conferência de imprensa realizada no Complexo Desportivo da Covilhã, após o segundo treino com o grupo de trabalho, que na terça-feira deixou de ser comandado por Filó, após rescisão devido a problemas de saúde com um familiar, o técnico, de 49 anos, prometeu "qualidade no trabalho".

"O desafio é estabilizar a equipa na II Liga, ter um futebol competitivo, um futebol que possa ganhar jogos, rentabilizar os jogadores que cá temos, porque temos jogadores com potencial e que têm de ser rentabilizados, temos de tirar o melhor deles, e pôr a equipa a jogar um futebol eficaz, que possa trazer bons resultados para o Sporting da Covilhã", disse Leonel Pontes.

Os serranos não ganham no campeonato desde a segunda jornada, há 10 jogos, e o novo timoneiro considerou que seria importante vencer a próxima partida, destacando a "qualidade de um conjunto de jogadores que fazem parte do plantel", embora tenha referido não ter uma varinha mágica.

"Eu não tenho a varinha mágica. Prometo qualidade no trabalho, prometo exigência, disciplina, luta pelos três pontos. Não prometo vitórias, porque não dependemos só de nós", frisou o novo treinador dos leões da serra.

Leonel Pontes, que assinou contrato até ao final da temporada, considerou ser cedo para identificar as lacunas no plantel e quer conhecer, em ambiente de treino e jogo, os jogadores que tem à disposição, para "eventualmente alterar aquilo que tem de ser alterado".

O técnico salientou que "é possível que haja" necessidade de reforços e quer, no período de transferências, "aproveitar para, pontualmente, em uma ou outra posição, reforçar".

"Para já, temos de avaliar primeiro, ver o que temos, perceber o perfil e o potencial de cada um e, a partir daí, poder fazer uma ou outra alteração", acentuou Leonel Pontes.

Para a receção de domingo ao Chaves, da 13.ª jornada da Liga SABSEG, marcada para as 14:00, o treinador garante lutar pelos três pontos, embora tenha realçado a qualidade do adversário, "que tinha outras aspirações na tabela e, provavelmente", não está numa posição consentânea com "a qualidade dos jogadores e o orçamento".

"A única coisa que posso prometer é que a equipa vai lutar para ganhar e vai ter uma atitude de acordo com o trabalho que fizemos estes três dias. Vamos tentar ganhar o jogo", reforçou Leonel Pontes, o terceiro treinador esta temporada dos serranos, depois de Wender e Filó.

O Covilhã encontra-se em 14.º lugar no segundo escalão do futebol nacional, com 12 pontos, cinco acima da zona de despromoção.