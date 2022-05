Leonel Pontes: "Agradeço aos jogadores pelo desempenho seguro"

Declarações do treinador Leonel Pontes após o jogo Estrela da AmadoraCovilhã (0-1), da 34.ª e última jornada da II Liga SABSEG

Agradecimento: "Agradeço aos jogadores pelo desempenho seguro, responsável e competente, sabendo da importância do jogo e, ao mesmo tempo, do receio do nosso adversário direto, o Varzim, estar a ganhar. Depois, agradecer aos adeptos. Foi fundamental ter este apoio e que se tenham reunido em torno da equipa, num percurso exigente. Assim, era mais fácil atingirmos o objetivo."

Sobre o jogo: "Fomos superiores ao longo dos 90 minutos. Na primeira parte, tivemos três oportunidades de golo que não conseguimos fazer. Na segunda parte, marcámos e, a partir daí, o jogo teve um percurso diferente. Baixámos mais no terreno, tentámos não sofrer golos, a espreitar um pouco o contra-ataque, mas fomos perdendo discernimento. O Estrela da Amadora dominou em termos de posse, mas não criou nenhuma situação de perigo. A equipa está toda de parabéns."

Personalidade e bola: "Tivemos personalidade, soubemos ter bola e jogar, chegámos várias vezes a zonas de finalização, conseguimos controlar o adversário a maior parte do tempo e segurámos o resultado. Essa personalidade foi fundamental para que a equipa conseguisse marcar e segurar o resultado, sabendo do outro resultado."

O play-off: "Tem sido sempre jogo a jogo. É a única forma de encarar esta competição. Resolvemos esta questão, vamos desfrutar desta vitória e depois vamos preparar o próximo jogo. São dois adversários que têm a ambição de subir e atingir a II Liga, contra um adversário que se quer manter. Temos de competir de forma séria e com um nível de compromisso muito grande para discutir a eliminatória. Do ponto de vista disciplinar, estamos todos disponíveis e é um bom sinal para o grupo de trabalho".