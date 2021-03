Leo Cá resgata empate do Covilhã diante do Vilafranquense

Um golo de Leo Cá, no último minuto do período de compensação, permitiu ao Covilhã empatar 2-2 em casa do Vilafranquense, em jogo da 23.ª jornada da II Liga.

O Vilafranquense esteve perto de voltar às vitórias, depois de se ter adiantado duas vezes no marcador, com golos de Kady Borges (09 minutos) e de André Claro (76), mas, mesmo depois de ter atuado com mais uma unidade grande parte do segundo período - expulsão de Bernardo Martins, aos 55 -, não conseguiu segurar o triunfo, tendo Leo Cá anotado o golo do 2-2 final aos 90+5, enquanto Gleison, aos 15, tinha feito a primeira igualdade.

Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Covilhã, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Kady Borges, 09 minutos.

1-1, Gleison, 15.

2-1, André Claro, 76.

2-2, Leo Cá, 90+5.

Vilafranquense: Tiago Martins, Marcos Vinicius, Sparagna (Diogo Izata, 75), Diogo Coelho, Marco Grilo (Eric Veiga, 75), Jefferson, Leonardo, Diogo Pinto (Gonçalo Santos, 88), Kady Borges, Mbombo (André Claro, 65) e Evandro Brandão.

(Suplentes: Bruno Ferreira, Diogo Izata, Carlos Fortes, Gonçalo Santos, Vitinho, Eric Veiga, André Claro, André Dias e Ruben Gonçalves).

Treinador: João Tralhão.

Covilhã: Leo Navacchio, Tiago Moreira, André Almeida (Filipe Macedo, 80), Jaime Simões, David Santos, Gilberto (João Cardoso, 80), Filipe Cardoso, Jean Filipe (N´Dao Lamine, 81), Bernardo Martins, Deivison Borges (Enoh, 44) e Gleison (Leo Cá, 75).

(Suplentes: Igor, Felipe Macedo, Areias, João Cardoso, Joel Vital, N´Dao Lamine, Leo Cá, Wendell e Enoh).

Treinador: José Bizarro.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sparagna (28), Filipe Cardoso (45+1), André Almeida (80) e Evandro Brandão (90+4). Cartão vermelho direto para Bernardo Martins (55), Deivison Borges (90+5) e André Claro (90+6).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia covid-19.