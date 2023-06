Central representou o Casa Pia em 2022/23.

Léo Bolgado é reforço do Leixões com contrato de uma época. O defesa brasileiro de 24 anos vai prosseguir a carreira na II Liga, depois de em 2022/23 ter feito 16 jogos e apontado um golo com a camisola do Casa Pia, então cedido pelo Coimbra, um clube brasileiro.

O jogador de 24 anos já tinha vestido a camisola do emblema de Matosinhos, precisamente antes de rumar ao Casa Pia. Em Portugal jogou ainda na Académica e no Alverca.

Este sábado já treina no Leixões.