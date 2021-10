Leixões venceu o Feirense com Sapara em grande e João Oliveira no hospital

Triunfo por 2-0 frente ao líder do campeonato.

O Leixões recebeu e bateu este domingo o líder Feirense por 2-0, numa partida da oitava jornada da Liga SABSEG em que o nigeriano Sapara abriu o marcador após uma grande jogada.

O encontro ficou marcado pela lesão do atacante leixonense João Oliveira, que perdeu a consciência depois de ter sido carregado pelo guarda-redes Arthur, aos 19 minutos, e foi substituído e depois conduzido o Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos, para efetuar exames.

Quase dois mil espectadores viram como o Leixões dominou o jogo e o adversário, que dececionou, tendo Sapara feito o 1-0 aos 55 minutos e Kiki o resultado final, aos 68, depois de uma fífia do guarda-redes Arthur.

Embora derrotado, o Feirense continua líder, com 18 pontos, mais um do que o segundo classificado, o Rio Ave, e o Leixões subiu do 11.º para o oitavo posto, com 11 pontos.

O Leixões recebeu o líder do campeonato com três defesas centrais, mas lançou o primeiro ataque a sério, aos sete minutos, e na sequência arrancou um livre sobre a linha limite da área adversária, fruto de uma falta que para a equipa de José Mota foi, sim, grande penalidade.

A iniciativa atacante continuou do lado leixonense e o guarda-redes Arthur viu o amarelo pela falta cometida sobre João Oliveira, fora da área. O atacante suíço português saiu do relvado numa macaca e Kiki entrou para o seu lugar.

Depois de uma primeira parte em que o Leixões dominou até cerca dos 25 minutos e o Feirense foi um pouco melhor a partir daí, o segundo tempo foi de domínio total do Leixões, que materializou a sua superioridade com dois golos.

Sapara abriu o caminho para o triunfo leixonenses com uma jogada de inspiração individual, em que iludiu vários opositores e bateu Arthur, e Kiki sentenciou o jogo aproveitando um erro crasso do guarda-redes do Feirense, que perdeu a bola para o extremo adversário e viu como este fez o 2-0.

O Feirense, que sofreu a sua segunda derrota, desiludiu porque jamais mostrou capacidade para contrariar a pressão leixonense e criar perigo junto à baliza de Beunardeuau, ao passo que a equipa de José Mota terá feito uma das suas melhores exibições e pela primeira vez não sofreu golos.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Feirense, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Sapara, 55 minutos.

2-0, Kiki, 68.

Equipas

- Leixões: Beunardeau, Calasan, Leo Bolgado, Nduwarugira, João Amorim, Ben Hassan, Morim (Mory Bamba, 89), Sapara (Diogo Leitão, 89), Seck (Gustavo França, 77), João Oliveira (Kiki, 25) e Wendel.

(Suplentes: Tiago Silva, Pastor, Diogo Leitão, George, Yuri, Mory Bamba, Kiki, Gustavo França e Luan Santos).

Treinador: José Mota.

- Feirense: Arthur, Sidney Lima, Ícaro Silva (Tiago Dias, 79), Bruno, Diga (João Oliveira, 53), Samuel Teles (Oche, 65), Fábio Espinho (Jorge Teixeira, 65), Latyr, Zé Ricardo (Ogwuche, 79), Washington e Vargas.

(Suplentes: Brígido, Manu, André Rodrigues, João Oliveira, Jorge Teixeira, Cláudio Silva, Ogwuche, Tiago Dias e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno (07), Arthur (19), Calasan (29), Sidney Lima (41) e Wendel (90+1).

Assistência: 1.928 espectadores.