Leixões vence na visita ao Trofense e alcança segundo triunfo consecutivo

Com um belíssimo golo, Ricardo Valente decidiu a partida já nos instantes finais.

O Leixões foi ao terreno do Trofense vencer por 0-1, na 19ª jornada da II Liga.

Na Trofa, Fabinho deixou o primeiro aviso aos oito minutos, mas Tiago Silva encaixou o remate do médio leixonense. A resposta da equipa da casa não tardou e, aos 12", Wesley Tanque, após um lançamento de linha lateral, ganhou espaço na pequena área e rematou, com o desvio de Nemanja Calasan a ser fundamental para a bola não seguir o caminho da baliza. Pouco depois, o conjunto de Matosinhos ficou muito perto de marcar, por duas vezes: à passagem do primeiro quarto de hora de jogo, João Oliveira cruzou rasteiro da esquerda, Agostinho antecipou-se a Tiago Ferreira e acertou no poste; já aos 18", Evrard Zag, com um passe sublime, deixou João Oliveira na cara do golo. Porém, com uma saída repentina de entre os postes, o guardião Tiago Silva negou as intenções do extremo de 27 anos. A partir daqui e até ao intervalo, o desafio entrou numa fase de maior desinspiração, com destaque, apenas, para um livre direto cobrado por Thalis Henrique, aos 45", que causou alguns calafrios.

No segundo tempo, ambas as formações foram à procura do triunfo, mas foi Ricardo Valente a decidir para os visitantes. Aos 83", num movimento à meia-volta, o avançado - que tinha sido lançado dez minutos antes - finalizou de pé esquerdo e chegou ao quarto remate certeiro da conta pessoal na presente temporada, contando todas as provas.

Com esta vitória, a segunda consecutiva, o Leixões sobe, à condição, ao 11º lugar da tabela classificativa, somando agora 24 pontos, os mesmos do Feirense, 12º classificado, que joga esta segunda-feira, diante do Covilhã. Já o Trofense ocupa a penúltima posição, com 13.

Ficha de jogo:

Trofense - 0

Leixões - 1

Estádio do CD Trofense

Árbitro: David Silva (AF Porto)

Trofense - Tiago Silva; Marcos Valente, Tiago Ferreira e Simão Martins (Tiago André, INT); Mateus Sarará (Stevy Okitokandjo, 69"), Vasco Rocha, Hélder Morim e Daniel Liberal; Wesley Tanque (Eduardo Schürrle, 80"), Djalma Campos (Mozino, 80") e Luiz Henrique Pachu

Treinador: Jorge Casquilha

Leixões - Quentin Beunardeau; Pedro Coronas (João Amorim, 73"), Nemanja Calasan, João Meira e Joel Ferreira (Miguel Silva, 65"); Rafa Freitas (Tiago Morais, INT), Evrard Zag e Fabinho; João Oliveira (Ricardo Valente, 73"), Thalis Henrique (Brunão Gonçalves, 89") e Agostinho

Treinador: Vítor Martins

Golos: Ricardo Valente (83")

Amarelos: Simão Martins (22"), Rafa Freitas (24"), Evrard Zag (61"), Hélder Morim (82"), Tiago Silva (90+5") e Quentin Beunardeau (90+5")