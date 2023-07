Renato Soares marcou os dois golos frente ao Lusitânia de Lourosa, antes da receção ao Feirense, domingo, para a Taça da Liga.

No último jogo de preparação antes do primeiro compromisso oficial, domingo, diante do Feirense, para a Taça da Liga, o Leixões bateu o Lusitânia de Lourosa por 2-1, esta quarta-feira, com o médio Renato Soares, que chegou esta época, por empréstimo do Grémio Anápolis, a bisar.

A preparação para o jogo frente aos fogaceiros continua amanhã, no Mar.