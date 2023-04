Leixões vence em Tondela com bis de Thalis e final de emoções fortes

Redação com Lusa

Um bis de Thalis Henrique e um golo de Brunão deram a vitória por 3-2 ao Leixões em casa do Tondela, em jogo da 27.ª jornada da Liga SABSEG.

Thalis Henrique (37 minutos) inaugurou o marcador na primeira parte e aumentou a vantagem no segundo tempo (50), em que Marcelo Alves (59) diminuiu a diferença, Brunão (70) reforçou a liderança dos foasteiros e Rúben Fonseca selou o resultado (90+2).

A primeira oportunidade foi do Tondela, aos três minutos, com Tomislav Strkalj a receber a bola perante o guarda-redes Beunardeau, com o avançado croata a rematar a bola para fora, junto ao poste esquerdo.

A segunda oportunidade perigosa foi do Leixões, com Ricardo Valente a isolar-se, aos 12 minutos, e, perante Babacar Niasse, a rematar ao poste direito.

Numa primeira parte equilibrada, foi a formação de Tozé Marreco quem voltou a tentar inaugurar o marcador, com Telmo Arcanjo (19 minutos) a rematar cruzado junto à barra.

Aos 37 minutos, Thalis Henrique acabou por inaugurar o marcador, através de um remate rasteiro, junto ao poste direito de Babacar Niasse.

No último minuto da primeira parte, o Tondela ainda tentou igualar o marcador, mas Rafael Barbosa, numa recarga a uma defesa ao Tomislav Strkalj, 'picou' a bola para fora.

Cinco minutos após o início da segunda parte, Thalis Henrique isolou-se e 'bisou', fazendo a bola passar por cima de Niasse.

A equipa da casa reagir, com Tomislav Strkalj (55 minutos) a falhar o cabeceamento e Bebeto (58) a ver o guarda-redes do Leixões ceder canto, do qual nasceu o primeiro golo dos anfitriões, num cabeceamento de Marcelo Alvae (59).

A formação de Vítor Martins não baixou a pressão e Brunão (70 minutos) apontou terceiro golo do Leixões, num lance que a equipa da casa contestou junto da equipa de arbitragem cipriota, liderada por Athanasiou Kyriakos.

O Tondela tentou diminuir a vantagem no marcador com Rúben Fonseca (76 e 87 minutos) a falhar duas vezes o alvo, tal como Rodrigo Fajardo (85).

Já nos descontos, aos 90+2 minutos, os locais ainda reduziram, por Rúben Fonseca, também de cabeça.

No último minuto de compensação, o árbitro cipriota Athanasiou Kyriakos foi bastante contestado pelos atletas auriverdes e pelo público, que exigiram a marcação de uma grande penalidade, pelo eventual uso do braço por parte de um jogador do Leixões.

Após o apito final, a confusão instalou-se, com a entrada da equipa de segurança a ajudar a separar os elementos das duas formações.