Leixões vence e sobe a décimo, Vilafranquense pode cair para lugares de descida

O Leixões afastou-se dos lugares de descida ao vencer fora o aflito Vilafranquense por 2-0, em Rio Maior, no jogo de abertura da 29.ª jornada.

Joca Samuel, aos 33 minutos, Kiki, aos 69, marcaram os golos do conjunto comandado por José Mota, enquanto a formação da casa não foi eficaz e até uma grande penalidade desperdiçou.

O Vilafranquense teve uma grande ocasião aos 17 minutos, com Vítor Bruno a centrar da esquerda para a área, onde surgiu Rodrigo Rodrigues a rematar ao poste da baliza de Tiago Silva.

O lance espevitou a formação forasteira e o Leixões cresceu na partida e instalou-se no meio-campo contrário. Após uma boa iniciativa na esquerda de Moustapha Seck, valeu um corte do central Diogo Coelho e evitar o cabeceamento de Nené.

A formação de Matosinhos no seu melhor momento no primeiro período, viria a chegar à vantagem aos 33 minutos, na sequência de uma perda de bola de Jefferson em zona proibida no meio-campo.

Kiki recuperou o esférico e, numa transição rápida, assistiu Joca Samuel, que, isolado frente a Maringá, teve a tranquilidade necessária para colocar o Leixões na frente do marcador.

No computo grela, foi uma primeira parte equilibrada, com as muitas faltas e várias perdas de bola de ambas as equipas a quebrarem o ritmo da partida.

O Vilafranquense entrou pressionante após o reatamento e colocou o Leixões em algumas dificuldades defensivas.

Com os ribatejanos balanceados à procura da igualdade, seria, no entanto, o Leixões a aumentar a vantagem, aos 69 minutos, após nova perda de bola dos ribatejanos, aproveitada por Jefferson Encada, para colocar em Joca Samuel, que assistiu Kiki.

Em tempo de descontos, os locais poderiam ter reduzido, e criado ainda alguma incerteza no resultado, mas o penálti de Kady Borges foi detido por Tiago Silva.

Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Leixões, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Joca Samuel, 33 minutos

0-2, Kiki, 69.

Equipas:

- Vilafranquense: Maringá, Marco Grilo, Diogo Coelho, Gonçalo Santos, Vitor Bruno, Jefferson, Leonardo (Carlos Freitas, 58), Kady Borges, André Dias (Vitinho, 46), Rodrigo Rodrigues (Mbombo, 74) e André Claro (Eric Veiga, 68).

(Suplentes: Bruno Ferreira, Sparagna, Eric Veiga, Vitinho, Alan Bidi, Diogo Pinto, Carlos Fortes e Mbombo).

Treinador: Carlos Pinto.

- Leixões: Tiago Silva, Lucas Lopes, Pedro Pinto, Brendon, Moustapha Seck, Christophe Nduwarugira, Joca Samuel (Avto, 69), Bruno Monteiro, Kiki (Paulo Machado, 90+1), Jefferson Encada (Papalele, 79) e Nené.

(Suplentes: Stefanovic, Tiago André, Jota, Papalele, Machado, Edu Machado, Avto, Ricardo Teixeira e Rodrigo).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Artur Soares Dias (Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Monteiro (10), Vítor Bruno (15), Gonçalo Santos (44), Pedro Pinto (56), Vitinho (71) e Kady Borges (78).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.