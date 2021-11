Leixões vai enviar exposição ao CA para "mostrar como tem sido prejudicado e condicionado"

Numa nota divulgada este domingo, o Leixões comunica que vai enviar uma exposição e pedir uma reunião ao Conselho de Arbitragem da FPF, por entender ter vindo a ser "prejudicado e condicionado" na Liga SABSEG. Um comunicado que surge depois do empate (1-1) frente ao Penafiel.

"A Leixões SC - Futebol, SAD vai enviar uma exposição e pedir uma reunião ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para mostrar a forma como tem sido prejudicado e condicionado desde o início do campeonato. Não podemos, nem vamos, calar a revolta dos nossos briosos profissionais e incansáveis sócios e adeptos.

Hoje, em Penafiel, assistimos a mais um episódio que cora de vergonha o futebol português. Poderíamos enumerar outros mais, mas basta relembrar o que se tem passado. Não só nos jogos em que o Leixões SC entra em campo, como em outros da Liga Portugal 2 SABSEG. Autênticos atropelos à verdade desportiva.

Querem que o Leixões SC assuma que é candidato à subida? Se o querem é porque não sabem nada da história de um histórico do futebol português. As nossas gentes, de fibra e que lutam arduamente para viverem, assim nos obrigam. Vamos, como até aqui, entrar em todos os jogos para ganhar. Sempre. Depois, no fim fazem-se as contas.

Para finalizar, mas igualmente importante, voltamos a questionar o porquê de não ser implementado o VAR na Liga Portugal 2 SABSEG? É um campeonato profissional e merece os mesmos direitos da Liga Bwin. Ou não? Invistam, por favor, o dinheiro do futebol na melhoria do jogo e não em coisas que pouco ou nada interessam para melhorar o espetáculo.

Aos melhores adeptos do Mundo, uma vez mais obrigado pelo enorme apoio no jogo desta manhã. Tudo fizemos para vos oferecer os três pontos, mas não foi possível. Iremos continuar a lutar por vocês. Pelo Leixões SC."