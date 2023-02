Leixões trama o plano de fuga do Nacional

O Leixões que subiu ao sétimo posto da Liga SABSEG

O Leixões venceu pela primeira vez no Estádio da Madeira, reduto do Nacional, por 2-1, em encontro da 21.ª jornada da II Liga SABSEG.

O Leixões que subiu ao sétimo posto, à condição, com 28 pontos, desbloqueou o marcador com um golo de Thalis ainda no primeiro tempo, resultado que se manteve até ao intervalo, acabando por aumentar a vantagem, aos 52, por Ricardo Valente, antes de os madeirenses, em 15.º, com 21, reduzirem por Bruno Gomes, aos 81.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Leixões, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

0-1, Thalis, 35 minutos.

0-2, Ricardo Valente, 52.

1-2, Bruno Gomes, 81.

Nacional: Vinícius Machado, João Aurélio (Gustavo Silva, 64), Clayton, Rafael Vieira, André Sousa (José Gomes, 80), Carlos Daniel, Rúben Ramos, Luís Esteves (Rúben Macedo, 73), Dudu (Bruno Gomes, 46), Zé Manuel e Pipe Gomez (Witi, 64).

(Suplentes: Rui Encarnação, Paulo Vitor, José Gomes, Bruno Gomes, Witi, Jota, Sérgio Marakis, Rúben Macedo e Gustavo Silva).

Treinador: Filipe Cândido.

- Leixões: Beunardeau, João Amorim, Meira, Calasan, Joel (Brunão, 75), Fabinho, Rafa, Thalis (Moisés Conceição, 86), Morais (Miguel Ângelo, 75), Ricardo Valente (Wakaso, 65) e Agostinho (Dasse, 86).

(Suplentes: Isaque, Moisés Conceição, Miguel Ângelo, Tomás Couto, Wakaso, Dasse, Adriano e Brunão).

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Thalis (31), Pipe Gomez (43), Miguel Ângelo (90+2) e Dasse (90+5).