Leixões suspende três jogadores e coloca-os a treinar à parte

Wendel, Sapara e Encada a braços com um processo disciplinar pelos incidentes ocorridos no jogo com o Rio Ave.

O Leixões suspendeu e colocou a treinar à parte os extremos Sapara e Encada e o avançado Wendel, devido aos incidentes ocorridos durante o jogo com o Rio Ave (derrota por 2-1).

Wendel desobedeceu a José Mota aquando de uma grande penalidade que favoreceu os leixonenses. A ordem era para Fabinho marcar, mas o avançado pegou na bola e converteu o castigo máximo, tendo ido festejar, com o dedo em riste, para junto do banco.

Já no final da partida, foi possível perceber um desentendimento entre o treinador e os alas Sapara e Encada. Aos três foi instaurado um processo disciplinar. No caso de Encada, o jogador encontra-se ao serviço da Guiné-Bissau e a punição só será aplicada quando voltar dos compromissos internacionais.