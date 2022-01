Leixões rescinde com Luisinho e empresta Diogo Leitão ao V. Setúbal

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Clube matosinhense anunciou esta sexta-feira duas saídas.

O Leixões, da II Liga, anunciou esta sexta-feira que rescindiu contrato com o lateral-esquerdo Luisinho, de 36 anos, e emprestou o médio Diogo Leixão ao Vitória de Setúbal até ao final desta época.

Luisinho disputou nove jogos pelos leixonenses, seis na II Liga e três na Taça de Portugal, num total de 375 minutos. Do seu currículo constam uma temporada ao serviço do Benfica, em 2012/13, e seis no Desportivo da Corunha, em Espanha.

Diogo Leitão realizou 12 jogos pelo Leixões, sendo que nove foram da II Liga, dois da Taça de Portugal e um da Taça da Liga, e marcou um golo.