Leixões regressa às vitórias e garante permanência na II Liga

Após quatro derrotas consecutivas, o conjunto de Matosinhos venceu em casa o Vilafranquense.

O Leixões regressou esta sexta-feira às vitórias na Liga SABSEG, vencendo por 2-0 na receção ao Vilafranquense, um resultado que lhe garantiu a permanência no segundo escalão nacional, à penúltima jornada.

Após uma primeira parte sem golos, Brunão Gonçalves (51') e Tiago Morais (87') marcaram os golos da formação de Matosinhos, que vinha de quatro derrotas consecutivas e subiu provisoriamente ao 12.º lugar, com 39 pontos.

Desta forma, a luta pela permanência na II Liga fica cingida ao Nacional (15.º, com 33 pontos), B SAD (16.º, com 31), Trofense (17.º, 29) e Covilhã (18.º, com 28).