Leixões reforça defesa com o central nigeriano

Redação com Lusa

O defesa-central nigeriano Emmanuel Iroanya, de 23 anos, assinou por duas temporadas com o Leixões. É o 10.º reforço do Leixões para a nova temporada e "já se encontra integrado no grupo de trabalho" orientado por Pedro Ribeiro, o novo treinador da equipa

"É com enorme orgulho que vou representar um emblema com tanta história e tradição. Vou dar tudo para corresponder à aposta que fizeram em mim e fazer com que estes incríveis adeptos tenham muitas alegrias", disse o jogador.

O Leixões prepara a sua estreia na II Liga, que terá lugar no dia 13, num encontro fora com o Penafiel, e entrou com o pé direito na temporada 2023/24, ao apurar-se para fase de grupos da Taça da Liga, após eliminar, sucessivamente, o Feirense e o Portimonense, este da I Liga.

