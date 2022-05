Leixões recorda 2001/02: Jamor até começou com indigestões

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Equipa de 2001/02 recordou trajeto histórico na Taça de Portugal, apenas batida pelo Sporting

Os jogadores que levaram o Leixões à final da Taça de Portugal na época 2001/02, perdida para o Sporting, juntaram-se esta quinta-feira, ao jantar, em Matosinhos, para assinalar o vigésimo aniversário de uma data histórica.

Carlos Carvalhal, treinador da altura de uma equipa que competia na II Divisão B, não faltou. "No Jamor um vencido tornou-se vencedor, porque o Leixões foi aplaudido pelos seus adeptos e pelos do Sporting. Disse aos jogadores que aquela equipa ia ser falada nos 50 anos seguintes. Não acredito que uma equipa do terceiro escalão consiga ir à final da Taça", recordou o treinador.

O Leixões deixou pelo caminho Pevidém, Chaves, Varzim (dois jogos), Moreirense, Portimonense e Braga, por esta ordem, até chegar ao Jamor e o duelo mais complicado até foi o... primeiro. "Pensávamos que o jogo era uma hora mais tarde e chegámos a Pevidém quase no início da partida, ainda com a digestão por fazer. Alguns até vomitaram no campo", disse Abílio, que na final enviou uma bola à barra, antes de Antchouet ter enviado outra ao poste. José Manuel Teixeira, presidente à data, sublinhou o "orgulho" pelo trajeto e lamentou que o clube não tenha feito uma homenagem aos jogadores.