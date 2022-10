Leixões recebe Tondela e mantém tendência

Igualdade mantém o Leixões no 11.º lugar da classificação, com 11 pontos, e permitiu ao Tondela, que vinha de uma derrota caseira, subir do oitavo para o sétimo posto, com 15 pontos

O Leixões somou o quarto empate consecutivo na II Liga SABSEG na receção ao Tondela (1-1), no encontro que fechou a 10.ª jornada da prova e que valeu pelo segundo tempo.

Os locais adiantaram-se no marcador com um golo de Thalis, aos 56 minutos, fruto de um remate potente de longe, e o venezuelano Matias Lacava empatou depois de uma jogada de insistência na área leixonenses, em que os visitantes foram mais determinados na luta pela bola.

A igualdade mantém o Leixões no 11.º lugar da classificação, com 11 pontos, e permitiu ao Tondela, que vinha de uma derrota caseira, subir do oitavo para o sétimo posto, com 15 pontos

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Tondela, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Thalis, 56 minutos.

1-1, Matias Lacava, 66

Leixões: Beunardeau, Coronas (João Amorim, 85), Ben Hassan, Calasan, Miguel Ângelo, Zag (Rafa, 85), Kiki, Fabinho, Thalis, João Oliveira (Agostinho, 70) e Zé Eduardo (Erivaldo, 79).

(Suplentes: Igor Stefanovic, Isaque, Erivaldo, Agostinho, Araújo, Morais, Joel, João Amorim e Rafa).

Treinador: Vítor Martins.

- Tondela: Babacar Niasse, Marcelo Alves, Manu Hernando, Jota Gonçalves, Dário Miranda (Ruben Fonseca, 62), Pedro Augusto (Simão, 83), Matias Lacava (Cuba, 83), Bebeto, Tiago (Betel Munhunga, 90+4), Rafael Barbosa (Rodrigo Fajardo,90+3) e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Philip Tear, Rafael Alcobia, Ruben Fonseca, Cuba, Rodrigo Fajardo, Betel Muhungo e Simão Duarte.

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jota Gonçalves (01), Calasan (08), Bebeto (09), Marcelo Alves (17), Rúben Fonseca (77), Tiago (89) e Rafa (90). Cartão vermelho direto para Calasan (90+1)