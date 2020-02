Leixões reage à condenação no processo Jogo Duplo: tranquilidade e o recurso

Clube de Matosinhos confirma que está a preparar o recurso depois de condenado a dois anos fora dos campeonatos profissionais.

O Leixões foi condenado a dois anos de proibição de participar nas I e II ligas, no âmbito do julgamento do processo denominado de Jogo Duplo, relacionado com viciação de resultados no futebol profissional português. O clube leixonense foi punido por um crime de corrupção ativa e condenado ainda ao pagamento de uma multa no valor de 60.000 euros.

Nas redes sociais, e já depois de Paulo Lopo, presidente da SAD, ter deixado uma mensagem de tranquilidade, o clube de Matosinhos deixou um curto comunicado, garantindo que está a preparar o recurso.

"A Leixões SC - Futebol, SAD vem, por este meio, manifestar a total tranquilidade quanto à leitura do acórdão do processo Jogo Duplo, feita durante a tarde de hoje. O gabinete jurídico da SAD vai analisar a sentença proferida pelo coletivo de juízes para, certamente, interpor recurso nas instâncias competentes", surge escrito no Facebook.

"Na próxima segunda-feira, pelas 15h00, o Presidente do Conselho de Administração da SAD, Paulo Lopo, irá em conferência de imprensa, a realizar no Estádio do Mar, expor a posição da Leixões SC - Futebol, SAD sobre este assunto", anuncia ainda.