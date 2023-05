Leixões perde um ponto, mas não recorre da decisão

A decisão foi tomada primeiro pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e tornada pública em 1 de agosto de 2022, há nove meses, levando a sucessivos recursos da formação matosinhense.

O Leixões perdeu um ponto na classificação final da época 2022/23 da II Liga Bwin, após ser confirmada a decisão do Conselho de Disciplina (CD) da FPF para punir incumprimento salarial do emblema de Matosinhos.

A decisão foi tomada pelo Tribunal Central Administrativo Sul (TCA) perante recurso da SAD leixonense, a última instância a que poderia recorrer, pelo que será deduzido um ponto à classificação final do clube.

Perante este facto, o clube de Matosinhos anunciou que não irá recorrer desta decisão. "Tendo sido notificada do acórdão do TCA, que confirmou a decisão proferida anteriormente pelo TAD, esta Administração decidiu salvaguardar os interesses futuros do Leixões SC, optando por não recorrer desta decisão. Desta forma, a mesma torna-se executória na presente temporada, evitando que esta subtração possa ocorrer na época desportiva 2023/24", refere no comunicado.

O Leixões tem atualmente 36 pontos, em 12.º, seis acima do lugar de play-off de manutenção no segundo escalão.

"A Liga Portuguesa de Futebol Profissional informa que a subtração de um ponto em que foi condenado o Leixões aplicar-se-á à classificação apurada no final da presente época desportiva", pode ler-se em comunicado hoje divulgado pela Liga.

A decisão foi tomada primeiro pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e tornada pública em 1 de agosto de 2022, há nove meses, levando a sucessivos recursos da formação matosinhense.

Em causa "a prática de uma infração disciplinar, por infrações de natureza salarial".

Comunicado na íntegra



"A Leixões SC - Futebol, SAD informa que, em dezembro passado, interpôs recurso do acórdão proferido pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCA), da decisão de subtração de um (1) ponto.

Tendo sido notificada do acórdão do TCA, que confirmou a decisão proferida anteriormente pelo TAD, esta Administração decidiu salvaguardar os interesses futuros do Leixões SC, optando por não recorrer desta decisão. Desta forma, a mesma torna-se executória na presente temporada, evitando que esta subtração possa ocorrer na época desportiva 2023/24.

Certa que está a defender os superiores interesses do Leixões SC, não pensando única e exclusivamente no presente, a Administração tomou esta decisão em plena consciência, tendo total confiança, admiração e respeito por todos os profissionais que diariamente defendem arduamente este símbolo, bem como pelos sócios e adeptos que brilhantemente representam as nossas cores e cidade de Matosinhos."