Leixões garante Rúben Araújo, o melhor jogador do Campeonato de Portugal

Considerado o melhor jogador do Campeonato de Portugal da época passada, o avançado Rúben Araújo trocou o clube de futebol Os Belenenses pelo Leixões e aceitou a troca pela "grandeza" do clube

Com 20 golos em 28 jogos, o avançado de 23 anos foi o melhor marcador do Campeonato de Portugal 2021/22 e considerado o melhor jogador. Os registos alcançados pelo dianteiro levaram o emblema de Matosinhos a avançar na sua contratação, sendo a chegada ao clube do Mar a sua primeira experiência num campeonato profissional.

Motivação: "Fui considerado o melhor jogador do Campeonato de Portugal e isso dá-me muita motivação porque é sinal que o trabalho está a ser bem feito e espero agora continuar a fazer a diferença nos campeonatos profissionais e estar ao nível pretendido."

Objetivos: "O meu objetivo passa por ajudar a equipa, em primeiro lugar, e depois por mostrar o meu futebol, conseguindo ter o maior número de minutos possível na Liga SABSEG e fazer aquilo para que me contrataram: golos. "Espero conquistar as pessoas da cidade com o meu futebol".

Leixões: "Aceitei vir para o Leixões pela grandeza do clube. É um privilégio estar num clube que sempre acompanhei e que potencia muitos jovens e está numa prova muito competitiva, e eu ambiciono chegar ainda mais alto. Foi também o clube que mais me desejou, um clube histórico, com uma grande massa adepta e espero fazer uma boa época".