Leixões-Estrela da Amadora: comentário racista e isqueiro atirado a André Geraldes

Adeptos do Leixões arremessaram um isqueiro que embateu em André Geraldes, presidente da SAD do Estrela da Amadora, e proferiram um comentário racista dirigido ao médio Maestro.

O Leixões-Estrela da Amadora, da 24.ª jornada da Liga SABSEG, terminou com a vitória da equipa da casa por 3-0, no domingo, mas o jogo ficou também marcado por cenas de violência fora das quatro linhas.

De acordo com o relatório do Delegado da Liga presente no encontro, a polícia retirou do estádio "um adepto afeto ao clube visitado situado na bancada poente, topo norte, por se dirigir ao jogador da equipa visitante n.º 17, Maestro, fazendo uso, por repetidas vezes, da seguinte expressão 'Ó Niga, estás a levar duas vezes no cú'". "Nesta bancada poente, topo norte, encontravam-se exclusivamente adeptos afetos à equipa visitada, utilizando adereços alusivos àquela equipa e festejando os três golos marcados", lê-se no relatório.

Além deste episódio racista para com o médio, de 18 anos, houve também incidentes registados após o apito final, como consta do relatório do Delegado da Liga Portugal.

Foram arremessados "dois isqueiros na direção do relvado, sendo que o primeiro deles imobilizou-se no solo, sem qualquer dano; o segundo isqueiro embateu na face do Sr. Presidente da sociedade desportiva visitante [André Geraldes] que a recolheu e entregou à equipa de arbitragem".

O presidente da SAD estrelista, André Geraldes, vai apresentar uma queixa-crime por agressão e o clube da Amadora também apresentará queixa-crime devido ao comentário racista dirigido a Maestro.