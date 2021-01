Leixões esclarece e nega ter recusado adiar jogo com Vilafranquense

A SAD do Leixões emitiu um comunicado a refutar as notícias que davam conta da recusa em adiar compromisso com Vilafranquense

A SAD do Leixões alega ter solicitado a formalização da situação com documento do delegado de saúde local sobre os casos de covid-19 notificados no Vilafranquense.

Leia na íntegra o comunicado:

"A Leixões SC - Futebol, SAD nega, veemente, as notícias que dão conta da não aceitação do adiamento do jogo com a UD Vilafraquense, da 12ª jornada da Liga Portugal 2 SABSEG, agendado para as 18:00H de depois de amanhã, quinta-feira, no Estádio do Mar.

Antes de mais, importa esclarecer que quando tivemos um surto de 19 elementos da estrutura do futebol profissional infetados contactamos a UD Vilafranquense para adiar o referido jogo, inicialmente marcado para 20 de dezembro. Nesse momento, a UD Vilafranquense remeteu o caso para a Liga Portugal e Direção Geral de Saúde (DGS). A Leixões SC - Futebol, SAD apresentou, então, o caso à DGS que ordenou, imediatamente, o isolamento profilático de toda a estrutura profissional da Leixões SC - Futebol, SAD. Posto isso, a Liga Portugal decidiu pelo adiamento do referido jogo para o dia 21 de janeiro.

Agora, quando a UD Vilafraquense nos contatou com o intuito de proceder a novo adiamento do jogo, solicitamos aos seus responsáveis um email da Unidade de Saúde local a explicar o sucedido. Contudo, até à data, essa resposta ainda não chegou à Leixões SC - Futebol, SAD nem, que tenhamos conhecimento, à Liga Portugal.

Reconhecendo que poderia haver um surto de Covid-19 na UD Vilafranquense, a Leixões SC - Futebol, SAD solicitou, ontem, junto da Liga Portugal que as duas equipas realizassem testes 48 horas antes do jogo - até às 18:00H de hoje. Uma tentativa rejeitada pela UD Vilafranquense, refugiando-se que já havia testado na passada quinta-feira e no domingo. Uma informação confirmada pela Liga Portugal.

Em suma, a Leixões SC - Futebol, SAD defende e sempre defendeu os valores do fair-play e ética no desporto. Não pode é compactuar com certas e determinadas artimanhas que visam, somente, recuperar jogadores que estão lesionados. A Covid-19 é um problema real e não deve servir para outros interesses."