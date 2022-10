Leixões e FC Porto não vão além de um empate na oitava jornada da Liga SABSEG

Empate sem golos no Estádio do Mar, em Matosinhos.

O Leixões recebeu e empatou este sábado com o FC Porto B (0-0), num jogo da oitava jornada da II Liga que os portistas dominaram e estiveram mais perto de ganhar.

O resultado deixou as duas equipas na mesma posição da tabela classificativa a que chegaram à partida, com o FC Porto no quarto posto, agora com 14 pontos, e o Leixões no décimo lugar, com dez.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - FC Porto B, 0-0.

Equipas:

Leixões: Beunardeau, João Amorim (Coronas, 58), Meira, Calasan, Miguel Ângelo, Ben Hassan (Zag, 69), Rafa (João Oliveira, 58), Kiki (Morais, 87), Fabinho, Thalis e Zé Eduardo (Ricardo Valente, 69).

(Suplentes: Igor Stefanovic, Zag, Moisés Conceição, Paulo Alves, Coronas, Agostinho, Morais, João Oliveira e Ricardo Valente).

Treinador: Vítor Martins.

FC Porto B: Francisco Meixedo, Manafá, Romain Correia, Zé Pedro, João Mendes (Rodrigo Ferreira, 82), Vasco Sousa (Levi, 82), Samba Koné, Sidnei Tavares, Gonçalo Borges, Wendel Silva (Jorge Meireles, 90+4) e Marcus (Rui Monteiro, 82).

(Suplentes: Runje, Abuashvili, Rodrigo Ferreira, Gabi, Rui Monteiro, Jorge Meireles, Umaro Candé, Levi e Mota).

Treinador: António Folha.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Sidnei Tavares (04), Romain Correia (44), Zé Eduardo (44), Ben Hassan (58), João Oliveira (61), Vasco Sousa (74), Zé Pedro (86) e Zag (89).

Assistência: 2237 espectadores.