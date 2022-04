Leixões e FC Porto B dividem pontos em Matosinhos

Empate sem golos entre as formações de José Mota e António Folha

O Leixões teve mais ocasiões de golo, remates e cantos e, apesar destes dados, empatou hoje, em casa, com o FC Porto B (0-0), em jogo da 30.ª jornada da Liga Portugal SABSEG.

Francisco Meixedo rendeu Ricardo Silva na baliza portista e foi a grande figura da sua equipa até ao intervalo, mas sobretudo nos 20 minutos iniciais, período em que evitou o golo leixonense com duas grandes defesas.

Ao contrário, o avançado leixonense Wendel teve uma tarde para esquecer, tendo desperdiçado duas boas ocasiões de golo aos 62 e 66 minutos.

A primeira intervenção decisiva do guarda-redes do FC Porto aconteceu aos 11 minutos e serviu para sacudir com a mão direita um cabeceamento do central Gustavo França que ia para golo, isto na sequência de um canto.

Intenso e dominador, o Leixões tomou conta do jogo muito cedo e rapidamente começou a dar trabalho à defesa adversária com ataques rápidos pelo lado esquerdo através de Kiki, muito ativo, e por vezes também de Seck e de Fabinho.

Francisco Meixedo destacou-se outra vez aos 20 minutos e depois de mais uma bola parada do Leixões, um canto a que Gustavo França, novamente, deu seguimento com um cabeceamento que parecia destinado a ser golo. O guardião portista voou e foi buscar a bola junto ao poste direito da sua baliza.

O FC Porto B saiu ileso dessa forte pressão leixonense, reagiu e Varela tentou servir Peglow aos 23 minutos com uma trivela. Atento, Beunardeau saiu rápido da sua baliza e chegou primeiro à bola.

No minuto seguinte, Fabinho rematou de longe e em arco e, desta vez, foi o poste direito da baliza portista que evitou o golo do Leixões. Pouco depois, o mesmo jogador surgiu em boa posição na área contrária e cabeceou, mas para fora.

Os "dragões" começaram depois a aproximar-se mais da área leixonenses e Tomás Esteves, na conclusão de um "raide" pelo corredor direito, atirou rasteiro e cruzado e Beunardeau defendeu com mão direita - foi a primeira vez que o FC Porto B chegou com perigo à área do Leixões.

Varela acertou em cheio na barra aos 32 minutos com um remate potente, no que foi mais um sinal claro do crescimento portista no jogo.

O Leixões voltou a estar muito perto do golo na segunda parte, primeiro aos 62 minutos e depois aos 66, nos dois casos por Wendel, que hoje teve uma tarde para esquecer.

Na primeira situação, Kiki cruzou a esquerda e Wendel, diante da baliza, fez o mais difícil que foi acertar na barra e desperdiçar a melhor ocasião de golo deste jogo. O atacante voltou a estar mal aos 66 minutos, quando entrou na área portista pelo corredor central e rematou para fora.

O encontro caminhou para o final sem grandes motivos de interesse e terminou com duas defesas difíceis do guarda-redes leixonense, depois de investidas portistas que fizeram tremer a defesa contrária.

O Leixões mantém-se no sétimo posto da tabela classificativa, com 44 pontos (22 conquistados só na segunda volta), e o FC Porto B subiu uma posição, para o 11.º, tendo agora 38 pontos.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - FC Porto B, 0-0.

Equipas:

- Leixões: Beunardeau, Ricardo Teixeira (Charles, 90), João Meira, Gustavo França, Pastor (Pedro Coronas, 33), Morim, Zag (Thalis, 74), Fabinho, Seck, Kiki, (Oliveira, 74) e Wendel.

(Suplentes: Tiago Silva, Erivaldo, Coronas, Charles, Ben Hassan, Oliveira, Calasan, Luan Martins e Thalis).

Treinador: José Mota

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Tomás Esteves (Levi Faustino, 82), Zé Pedro, Romain Correia, Rodrigo Ferreira (João Mendes, 71), João Marcelo, Rodrigo Fernandes, Silvestre Varela (Ejaita, 88), Tavares (Mor Ndiaye, 71), Peglow (Vasco Sousa, 82) e Gonçalo Borges.

(Suplentes: Ivan Cardoso, João Mendes, Mor Ndiaye, Vasco Sousa, Diogo Ressurreição, Levi Faustino, Ejaita Ifoni e Leonardo Borges).

Treinador: António Folha.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gustavo França (10), Sidnei Tavares (54), Fabinho (81), João Mendes (84) e Morim (89).

Assistência: 2045 espetadores.