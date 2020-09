Leixões e Casa Pia estreiam-se na II Liga com empate

Redação com Lusa

Leixões e Casa Pia registaram a primeira igualdade da edição 2020/21 da II Liga.

Leixões e Casa Pia registaram este domingo a primeira igualdade da edição 2020/21 da II Liga, ao empatarem 2-2, num encontro da jornada inaugural disputado à porta fechada no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Os lisboetas, repescados pela via administrativa ao segundo escalão, lideraram o marcador por Vitó (21 minutos) e Malik Abubakari (52), mas permitiram a recuperação nortenha, assente no penálti de Adewale Sapara (31) e no tento de Harramiz (59).

Com seis reforços nas opções iniciais, os pupilos de Tiago Fernandes exerceram maior domínio territorial no arranque da partida, embora só tenham mostrado clarividência na invasão ao último terço à passagem do quarto de hora, num remate alto de Sapara.

A formação de Filipe Martins, há duas semanas em Pina Manique e com apenas dois atletas oriundos da última época no "onze", arrefeceu aos poucos o ascendente alheio e adiantou-se aos 21 minutos, graças ao "tiro" potente e colocado de fora da área de Vitó.

O Casa Pia espreitou novos festejos cinco minutos depois, num livre tenso de Christian ao lado, mas foi apanhado em contrapé à meia hora, quando Sapara fugiu pela esquerda até ser travado por Bruno Sousa na área e enganou van der Laan da marca de penálti.

Num primeiro tempo pautado pelo equilíbrio, Kelechi quase devolveu a vantagem aos lisboetas, após uma abordagem errada de Stojkovic aos 36, enquanto o Leixões vivia da inspiração de Sapara, cujo remate em arco três minutos mais tarde esbarrou no poste.

A etapa complementar trouxe bases idênticas de emotividade e precipitação na hora da definição, que os casapianos disfarçaram através da bola parada aos 52 minutos, com Malik a corresponder na pequena área ao canto batido por Bruno Sousa na esquerda.

De novo em desvantagem, Tiago Fernandes chamou Nenê do banco e colheu os frutos à beira da hora de jogo, aproveitando a desorganização adversária e a presença ofensiva do veterano avançado, que rodopiou para assistir o pontapé certeiro de Harramiz.

As limitações físicas quebraram a química das equipas, tirando uma perdida de cabeça de Sapara (87) e um lance aflitivo na área do Casa Pia resolvido por van der Laan (90+4), deixando-as a dois pontos do trio de líderes formado por Mafra, Vizela e Estoril.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Casa Pia, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Vitó, 21 minutos.

1-1, Adewale Sapara, 31 (grande penalidade).

1-2, Malik Abubakari, 52.

2-2, Harramiz, 59.

Equipas:

- Leixões: Vladimir Stojkovic, Edu Machado, Brendon Lucas, João Pedro, Tiago André, Pedro Pinto (Nenê, 56), Jota Silva, Bruno Monteiro, Harramiz, Jota e Adewale Sapara.

(Suplentes: Tiago Silva, Nenê, Dinho, Ricardo Teixeira e Rodrigo).

Treinador: Tiago Fernandes.

- Casa Pia: Rafael van der Laan, Bruno Sousa, John Kelechi, Zach Muscat, Alex Freitas, Romeu Ribeiro, Christian, João Bonani (Sávio Roberto, 71), Vitó, Danny Choi (Arghus, 86) e Malik Abubakari (Donald Djoussé, 79).

(Suplentes: João Bravim, Sávio Roberto, Caio Marcelo, Donald Djoussé e Arghus).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Pedro (24) e Rafael van der Laan (81).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.