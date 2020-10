Chicotada na II Liga: Leixões dispensa o treinador Tiago Fernandes

Após três empates e duas derrotas, eis a segunda chicotada na II Liga

Ao fim de cinco jornadas, com três empates e duas derrotas (penúltimo, com três pontos) na II Liga, o treinador Tiago Fernandes foi dispensado pela SAD do Leixões.

O anúncio oficial aparece na página do clube matosinhense no Facebook, anunciando o acordo para a rescisão do contrato entre as partes.

Segundo a mesma nota, o coordenador técnico, João Eusébio, assume, interinamente, o comando da equipa principal.

O Leixões empatou hoje a uma bola com o Académico de Viseu, no Estádio do Fontelo.