Leixões deixa Covilhã ainda mais perto da descida à Liga 3

Covilhã chegou a Matosinhos no último posto, com menos 12 pontos do que o Leixões.

O Leixões recebeu e bateu este sábado o Covilhã, por 3-2, num jogo da 28.ª jornada da Liga SABSEG, deixando o seu adversário ainda mais perto da descida de divisão.

O Leixões entrou neste jogo posicionado no 10.º lugar da classificação geral, com 33 pontos, e o Covilhã chegou a Matosinhos no último posto, com menos 12 pontos, e isso fazia inclinar o favoritismo para o lado leixonense, o que se confirmou durante os 90 minutos e no resultado final.

Brunão fez o 1-0, de cabeça aos 25 minutos, e Ricardo Valente marcou o segundo golo dos leixonenses aos 42 e, pela exibição do Covilhã até ao intervalo, nada fazia prever o que aconteceu na segunda parte, pois a equipa visitante reagiu bem e empatou.

Felipe Dini substituiu Gilberto ao intervalo e aos 50 minutos surpreendeu Beunardeau com um remate forte e muito colocado de longe, reduzindo assim para 2-1, e Kukula empatou aos 70 com um chapéu fruto de um desvio acrobático.

O encontro começou com dois cantos para os serranos e o primeiro quarto de hora foi mal jogado pelas duas equipas, tendo a mediocridade geral sido quebrada por Brunão. Thalis bateu um canto do lado direito e o defesa central brasileiro saltou entre a defesa contrária, cabeceou e marcou.

O 2-0 surgiu depois de um canto para o Covilhã, que falhou na cobertura defensiva ainda meio-campo contrário e Ricardo Valente ficou com a bola e terreno livre à sua frente para correr rumo à baliza de Bruno Bolas e, perante a saída deste, atirar e fazer o 2-0 com que se chegou ao intervalo

A segunda parte trouxe um Covilhã diferente, para melhor, e isso teve consequências para o Leixões, primeiro com o golo de Felipe Dini e depois com o do empate por Kukula, este depois fruto da persistência, culminada com um bom cruzamento, de Jorginho.

O Covilhã fez por merecer o empate, porque tomou conta do jogo nos primeiros 20 minutos, após o intervalo e apoderou-se do meio-campo, com Fatai e Lucho, nomeadamente, em bom plano, ao passo que o Leixões andou então um pouco perdido.

Numa altura em que o Covilhã estava melhor, o Leixões chegou ao 3-2. Agostinho, que tinha começado o lance, assistiu, de cabeça, Thalis e este fez o 3-2 com um remate colocado que apanhou Bruno Bolas em contrapé.

Esse golo foi um golpe duro para a equipa visitante, que já não foi capaz de reagir como anteriormente, até porque o Leixões recuou as suas linhas, protegeu com êxito a sua baliza e, assim, guardou para si os três pontos, afundando ainda mais o Covilhã na classificação geral.