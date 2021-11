Leixões dá bilhetes em troca de alimentos em nova ação de solidariedade

Sócios do Leixões podem adquirir bilhete para assistir ao jogo com Trofense em troca de alimentos

Ofertas recebidas pelo clube de Matosinhos serão entregues à "Obra do Padre Grilo", uma instituição sem fins lucrativos que acolhe criaças e jovens em risco

Os bilhetes para assistir à receção ao Trofense, disponíveis para os sócios do Leixões, com as quotas em dia, poderão ser adquiridos em troca de bens alimentares não perecíveis, na secretaria do clube da Liga SABSEG, a partir das 14 horas.

Estes produtos alimentares recolhidos pelo Leixões serão doados à Obra do Padre Grilo, uma instituição de Matosinhos sem fins lucrativos que se dedica a acolher crianças e jovens em risco de exclusão.

O Leixões, que enfrenta o Trofense no próximo domingo (15h30), no Estádio do Mar, criou mais esta iniciativa solidária por ocasião do 114.º aniversário do clube.