Leixões contrata costa-marfinense Mory Bamba à Roma

Redação com Lusa

Jovem ala costa-marfinense, formado no clube italiano, vinculou-se ao emblema leixonense até 2024

O extremo Mory Bamba, de 19 anos, é reforço do Leixões para as próximas três temporadas, proveniente da Roma, orientada por José Mourinho, anunciou esta terça-feira o clube de Matosinhos.

Apesar de não entrar nos planos do técnico português da formação romana, o extremo costa-marfinense chegou a estrear-se oficialmente pela equipa principal do clube da capital italiana, onde completou a sua formação.

Mory Bamba foi titular no jogo CSKA Sofia-Roma, relativo à Liga Europa, realizado em dezembro de 2020, quando a equipa ainda era treinada pelo português Paulo Fonseca.

Bamba, natural da Costa do Marfim, já está em Matosinhos e vai integrar de imediato os trabalhos do grupo leixonense às ordens do treinador José Mota.