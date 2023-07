Leixões contrata central ao Cruzeiro

O central Rafael Silva, ex-Cruzeiro, do Brasil é o mais recente reforço do Leixões.

Rafael Silva é o mais recente reforço do plantel às ordens de Pedro Ribeiro. O central brasileiro, de 20 anos, alinhou pelo Cruzeiro antes de viajar para Matosinhos e já se encontra integrado no grupo de trabalho. Assinou contrato para as próximas três épocas.

"Sou um central canhoto, rápido e que gosta de sair a jogar. Fui muito bem recebido pela estrutura e já estou perfeitamente integrado na equipa, que me acolheu de forma espetacular. Vim para deixar a minha marca e ajudar o Leixões a conseguir os objetivos. O facto de ser um clube que aposta muito em jovens também pesou na minha decisão. Ouvi falar muito bem dos adeptos leixonenses e não vejo a hora de estar em campo para sentir o apoio deles", disse o jogador após ter rubricado o vínculo ao emblema de Matosinhos.