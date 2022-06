Leixões comunica saída de 12 jogadores

Vítor Martins assinou por um ano e tem um percurso profissional ligado ao FC Porto. Foi treinador da equipa B portista nas épocas 2019/20 e 2020/21 e exerceu iguais funções no Chaves, em 2017/18, e no Vitória, na temporada seguinte

O novo treinador do Leixões é Vítor Martins, de 36 anos, que dirigiu a equipa de sub-23 leixonense na temporada 2021/22 e sucede assim a José Mota, anunciou hoje, em comunicado, a SAD leixonense.

Vítor Martins assinou por um ano e tem um percurso profissional ligado ao FC Porto. Foi treinador da equipa B portista nas épocas 2019/20 e 2020/21 e exerceu iguais funções no Chaves, em 2017/18, e no Vitória, na temporada seguinte.

O Leixões anunciou também as saídas de 11 jogadores e a transferência do médio Hélder Morim, de 21 anos, para o Chaves, equipa que subiu à I Liga portuguesa de futebol. Em comunicado, a SAD leixonense diz que ficou com uma "percentagem do passe do jogador".

No mesmo comunicado, a entidade adianta que estão de saída 11 jogadores que fizeram parte da equipa principal na época passada: Pastor, Gustavo França, Léo Bolgado, Seck, Nduwarugira, Wallyson, George Ayimbire, Mory Bamba, Luan Martins, Charles Atshimene e Victor Ribeiro.

Os quatro primeiros eram os defesas titulares do Leixões em 2021/22 e Nduwarugira, do Burundi, anunciado já como reforço do Académico de Viseu, disputou 35 jogos pelo Leixões na última temporada e era o capitão de equipa.

O Leixões, que regressa o trabalho no sábado, 02 de julho, concluiu a sua participação na II Liga de futebol da época passada no oitavo posto, com 48 pontos.