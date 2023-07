Leixões avança para a compra de um jovem avançado nigeriano

Adquiriu 50% dos direitos económicos do futebolista Morufdeen Moshood.

A SAD do Leixões chegou a acordo com o Remo Stars Football Club para a compra de 50 por cento dos direitos económicos do futebolista Morufdeen Moshood, que assinou por três temporadas. Na época passada, em que atuou por empréstimo, o avançado nigeriano, de 19 anos, apontou 20 golos em 15 jogos, distribuídos pelos sub-19 e equipa B.

"Estou muito agradecido ao Leixões por tudo o que está a fazer por mim. Fui muito bem recebido e toda a gente me ajuda a evoluir, como jogador e pessoa. Sou grato a toda esta estrutura por me fazer tão feliz e acarinhado. O meu trabalho é marcar golos e adoro o que faço. Amo marcar golos e ganhar jogos. Vou continuar a lutar nos limites para aproveitar todas as oportunidades que me dão, sempre com o objetivo de ajudar o Leixões", disse o dianteiro depois de rubricar o contrato.