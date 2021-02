Leixões atira-se à arbitragem de Manuel Mota: "Mais uma página negra no futebol português"

Emblema de Matosinhos considera ter ficado um penálti claro por marcar e recorda jogo frente ao Nacional, da Taça de Portugal, arbitrado também por Manuel Mota.

O Leixões recorreu às redes sociais para criticar a arbitragem de Manuel Mota no jogo deste domingo frente ao Estoril, que o emblema matosinhense perdeu por 1-0, considerando ter ficado um penálti claro por assinalar a favor dos "Bebés do Mar", já no tempo de compensação da segunda parte [veja no final do texto].

"Manuel Mota escreveu (mais) uma página negra no futebol português. A exemplo do que já fizera há cerca de dois meses, no jogo com o Nacional para a Taça de Portugal, o árbitro sonegou um penálti claríssimo ao Leixões, na parte final do encontro com o Estoril, esta manhã. Um lance que não deixa margem para qualquer dúvida, como o anterior já não deixou", começou por escrever o Leixões.

"Como não é a primeira vez num curto espaço de tempo, e em lances mais do que óbvios, será caso para questionar se Manuel Mota tem algo contra o Leixões. Se o tiver, pedimos gentilmente que solicite ao Conselho de Arbitragem que não volte a ser interveniente em jogos nossos", continuou, concluindo depois:

"Somos uma instituição com 113 anos de história, uma das mais prestigiadas do país, com uma massa adepta ímpar, e merecemos respeito. O respeito que não temos tido por parte do árbitro Manuel Mota."